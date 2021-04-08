Когда это все закончится: новый способ обмана российских туристов

Эксперт Group-IB Яков Кравцов рассказал, что мошенники начали обманывать россиян с помощью Telegram-ботов, создающих поддельные страницы сервисов для туристов. Об этом сообщает «Прайм».

Фото: Рамблер Рамблер

По словам Кравцова, речь идет о поддельных страницах сервисов бронирования отелей, аренды жилья и поиска попутчиков.

«В своих схемах мошенники регистрируют фейковые аккаунты и с помощью Telegram-ботов, разработанных преступными группировками, генерируют фишинговые страницы», - рассказал он.

Эти Telegram-боты позволяют создавать страницы-клоны сервисов по заданным параметрам, содержащие формы оплаты разных услуг. По данным Group-IB, средний размер одной кражи с помощью такой страницы составляет 500-1500 рублей.

В Group-IB посоветовали избегать предоплаты услуг и заходить на нужные официальные сайты через поисковики (или пользоваться мобильными приложениями сервисов).

«Если вы открыли подозрительный сайт, то следует внимательно изучить доменное имя. В большинстве случаев мошенники регистрируют созвучные бренду доменные имена», - добавил Кравцов.

Как писал «Рамблер», в первом квартале 2021 года в России выявили 1529 лжебанков (на 20 процентов больше, чем в первом квартале 2020-го), которые маскируются под сайты настоящих кредитных организаций.