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Когда это все закончится: новый способ обмана российских туристов

Елена Прошина
1 час назад
Эксперт Group-IB Яков Кравцов рассказал, что мошенники начали обманывать россиян с помощью Telegram-ботов, создающих поддельные страницы сервисов для туристов. Об этом сообщает «Прайм».
Когда это все закончится: новый способ обмана российских туристов
Фото: РамблерРамблер
По словам Кравцова, речь идет о поддельных страницах сервисов бронирования отелей, аренды жилья и поиска попутчиков.
«В своих схемах мошенники регистрируют фейковые аккаунты и с помощью Telegram-ботов, разработанных преступными группировками, генерируют фишинговые страницы», - рассказал он.
Эти Telegram-боты позволяют создавать страницы-клоны сервисов по заданным параметрам, содержащие формы оплаты разных услуг. По данным Group-IB, средний размер одной кражи с помощью такой страницы составляет 500-1500 рублей.
В Group-IB посоветовали избегать предоплаты услуг и заходить на нужные официальные сайты через поисковики (или пользоваться мобильными приложениями сервисов).
«Если вы открыли подозрительный сайт, то следует внимательно изучить доменное имя. В большинстве случаев мошенники регистрируют созвучные бренду доменные имена», - добавил Кравцов.
Как писал «Рамблер», в первом квартале 2021 года в России выявили 1529 лжебанков (на 20 процентов больше, чем в первом квартале 2020-го), которые маскируются под сайты настоящих кредитных организаций.
В компании Positive Technologies посоветовали проверять сайты банков с помощью официального портала ЦБ.
Общество,Центральный банк России,
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