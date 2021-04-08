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В Роспотребнадзоре рассказали, когда можно отказаться от масок в офисах

Праймиещё 1
1 час назад
Сотрудникам, работающим в офисах, снять защитные маски можно будет, когда все сотрудники провакцинируются или переболеют, заявил в эфире радио Sputnik академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
В Роспотребнадзоре обозначили сроки отказа от масок в офисах
Фото: © РИА Новости. Владимир Федоренко© РИА Новости. Владимир Федоренко
По его словам, офисы являются "довольно специфическим" местом, особенно оборудованные внутренней вентиляций, которая может играть определенную роль в передаче некоторых возбудителей инфекции.
Вместе с тем, возможность отмены масочного режима на рабочих местах, как уточнил академик, будет зависеть от общей эпидемической ситуации.
Самый высокий уровень заражения коронавирусной инфекцией отмечается в закрытых помещениях, независимо от того, офисы это или магазины. Поэтому, уверен Покровский, пока на работе еще нужно носить защитные маски, чаще мыть руки и пользоваться санитайзерами.
"В помещениях наиболее тесное общение между людьми и слабое пока еще проветривание. Поэтому, конечно, во всех помещениях по-прежнему необходимо носить маски, не забывать мыть руки, потому что какое-то значение в передаче коронавируса имеют и предметы. Важно помнить, что эпидемия вовсе не закончилась, сейчас гораздо больше случаев, чем было у нас в какой-то промежуточный летний период прошлого года. Вспышка может произойти в любом месте и в любое время", – отметил он.
Общество,Вадим Покровский,РАН,Роспотребнадзор,ИА Sputnik,
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