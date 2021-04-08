В Роспотребнадзоре обозначили сроки отказа от масок в офисах

Фото: © РИА Новости. Владимир Федоренко © РИА Новости. Владимир Федоренко

По его словам, офисы являются "довольно специфическим" местом, особенно оборудованные внутренней вентиляций, которая может играть определенную роль в передаче некоторых возбудителей инфекции.

Вместе с тем, возможность отмены масочного режима на рабочих местах, как уточнил академик, будет зависеть от общей эпидемической ситуации.

Самый высокий уровень заражения коронавирусной инфекцией отмечается в закрытых помещениях, независимо от того, офисы это или магазины. Поэтому, уверен Покровский, пока на работе еще нужно носить защитные маски, чаще мыть руки и пользоваться санитайзерами.