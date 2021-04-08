Повар президента раскрыл предпочтения Путина

Российские власти никогда не акцентировали внимание на национальной принадлежности борща. Об этом рассказал бренд-шеф, консультант управления делами президента РФ Анатолий Галкин. Он отметил, что лидер РоссииВладимир Путин часто заказывал это блюдо.
«Наш президент просто пишет „хочу борщ“, „сварите борщ“. И все. На баранине или на телятине», — рассказал Галкин телеканалу 360. Он добавил, что в Кремле никогда не писали «русский борщ или украинский».
Галкин также рассказал, что Борис Ельцин любил, когда в блюдо добавляли грудинку, свиную и говяжью или свиной язык. Горбачев, по его словам, предпочитал легкий борщ, больше похожий на русские щи.
Он с юмором отнесся к желанию Украины национализировать борщ. «Делать им больше нечего, как обсуждать в ЮНЕСКО, чей борщ. Народный он!» — добавил Галкин.
Ранее в Министерстве иностранных дел Украины потребовали признать борщ украинским и включить его в нематериальное наследие ЮНЭСКО. Соответствующая заявка уже отправлена в штаб-квартиру организации в Париже. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что борщ является исключительно украинским блюдом, а высказывания про его «русскость» являются манипуляциями.