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Повар президента рассказал, как Путин относится к борщу

Ura.Ru
25 минут назад
Российские власти никогда не акцентировали внимание на национальной принадлежности борща. Об этом рассказал бренд-шеф, консультант управления делами президента РФ Анатолий Галкин. Он отметил, что лидер России Владимир Путин часто заказывал это блюдо.
Повар президента раскрыл предпочтения Путина
Фото: ТАССТАСС
«Наш президент просто пишет „хочу борщ“, „сварите борщ“. И все. На баранине или на телятине», — рассказал Галкин телеканалу 360. Он добавил, что в Кремле никогда не писали «русский борщ или украинский».
Галкин также рассказал, что Борис Ельцин любил, когда в блюдо добавляли грудинку, свиную и говяжью или свиной язык. Горбачев, по его словам, предпочитал легкий борщ, больше похожий на русские щи.
Он с юмором отнесся к желанию Украины национализировать борщ. «Делать им больше нечего, как обсуждать в ЮНЕСКО, чей борщ. Народный он!» — добавил Галкин.
Ранее в Министерстве иностранных дел Украины потребовали признать борщ украинским и включить его в нематериальное наследие ЮНЭСКО. Соответствующая заявка уже отправлена в штаб-квартиру организации в Париже. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что борщ является исключительно украинским блюдом, а высказывания про его «русскость» являются манипуляциями.
Общество,Политика,Александр Ткаченко,Борис Ельцин,Владимир Путин,ЮНЕСКО,Телеканал "360° Подмосковье",Россия,
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