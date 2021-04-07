"У артистов отбирают дом": Лоза раскритиковал спектакль Михалкова

Никита Михалков 24 апреля впервые сыграет в Большом театре. На Исторической сцене пройдет премьера спектакля «12», поставленного по мотивам его одноименного фильма. Это событие приурочено к 75-летнему юбилею мэтра российского кинематографа, который он отпраздновал еще в октябре.

Как оказалось, идея поставить драматический спектакль на Исторической сцене Большого, где в основном идут опера и балет, пришлась по душе не всем.

Певец Юрий Лоза пояснил Sobesednik.ru, с какими трудностями могут столкнуться актеры, режиссер и зрители этого произведения.

– Фильм Никиты Михалкова «12» – очень хороший ремейк картины «12 разгневанных мужчин» режиссера Сидни Люмета, – констатирует 67-летний Лоза. – Это хрестоматийное кино, которое нужно смотреть всем. Михалков адаптировал его под российские реалии, российского зрителя.

Но я не очень понимаю, зачем спектакль по этому фильму нужно ставить на оперной сцене. Это немножко неправильно. Только в центре Москвы есть десяток раскрученных драматических театров, где можно было бы осуществить эту постановку.

По словам исполнителя хита «Плот», Историческая сцена просто не подходит для постановок, не связанных с оперным пением и балетом.

– Я помню, когда-то Михаил Швыдкой (советский и российский искусствовед, медиаменеджер, общественный, государственный и культурный деятель. – Прим. Sobesednik.ru) заявлял, что на эту сцену был истрачен тройной бюджет для того, чтобы приспособить ее под пение. И это только по документам! – продолжает Юрий Эдуардович.

На самом деле там, наверное, и больше перерасходовали средства, чтобы этот зал стал звучать соответствующим образом. Для театральной постановки он очень большой. И я не думаю, что для спектакля «12» нужна оркестровая яма. По сюжету же никто в нее не падает и никто из нее не вылезает. Ну давайте теперь в картинной галерее будем в футбол играть!

Лоза считает, что только из-за выбора сцены спектакль «12» рискует стать провальным.

– Думаю, все оперные и балетные артисты останутся недовольны, потому что у них отбирают их дом и перепрофилируют под какие-то действия, не совсем подходящие для этой сцены, – сетует собеседник. – У меня сын – оперный баритон, и я немножко знаю эту специфику.