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В Швеции сообщили еще об одном случае осложнений после вакцинации препаратом AstraZeneca

ТАССиещё 6
1 час назад
Шведское управление медицинских препаратов в настоящее время расследует еще один случай возникновения осложнений, который может быть связан с вакцинацией препаратом от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает в четверг агентство ТТ.
у женщины нашли тромбы в легких после вакцинации AstraZeneca
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Речь идет о 60-летней женщине. Спустя чуть более двух недель после вакцинации у нее обнаружили тромбы в легких в сочетании с низким уровнем тромбоцитов и подозрением на кровотечение. Пациентка находилась на лечении в больнице и, по данным управления медицинских препаратов, сейчас выздоравливает.
В двух других случаях, зафиксированных в Швеции, осложнения также возникли у женщин: 30-летней пациентки, которая была доставлена в отделение интенсивной терапии после вакцинации, и 60-летней жительницы города Лунд на юге страны, которая умерла в результате тяжелого нарушения свертываемости крови после прививки.
Европейское агентство лекарственных средств в среду пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины Vaxzevria, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca.
Общество,Швеция,
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