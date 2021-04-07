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«Единая Россия» подготовила волонтеров к выборам

Lenta.ru
24 минуты назад
Первый онлайн-семинар для общественников, которые впервые испытают себя в политике прошел на площадке Высшей партийной школы «Единой России». Эксперты рассказали слушателям об актуальной общественно-политической ситуации в стране, базовых задачах в предвыборной кампании и эффективных технологиях работы с избирателями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе партии.
«Единая Россия» подготовила волонтеров к выборам
Фото: ТАССТАСС
Слушатели узнали о том, что значат данные социологических исследований, какие сегодня существуют запросы у россиян и обозначили основные направления работы кандидатов предварительного голосования «Единой России».
Партийных активистов объединяет нацеленность на помощь людям, полагает директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский. Эксперт стал одним из экспертов семинара. «Неравнодушные люди, склонные к общественной работе и делающие это не на словах, это очень важный кадровый ресурс для серьезных системных политических партий», — подчеркнул Виктор Потуремский.
Участие общественников в избирательной кампании — это принципиальный подход и важная часть партийной стратегии, считает глава ФоРГО Константин Костин. «За спиной у волонтеров успешный опыт практической работы по оказанию помощи гражданам в период пандемии. В тоже время у большинства нет опыта политической деятельности. А для того, чтобы стать кандидатом, придется соперничать, в том числе, и с политическими тяжеловесами», — отметил Константин Костин, который обратил внимание на то, что очень важно, что «Единая Россия» помогает общественникам получить навыки публичной политической и электоральной работы, добавил эксперт.
Подобные образовательные форматы крайне полезны для тех, кто решил принять участие в предварительном голосовании, но всегда был далек от политики и впервые пробует свои силы, говорит глава «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич. «Тот запрос на обновление, который есть в обществе, и моментальная реакция партии "Единая Россия" на этот запрос — признак открытости власти и искреннего желания предоставить возможность молодыми и не безразличными гражданам попасть в представительные органы власти», — убежден Кастюкевич.
Кандидаты из числа волонтеров определенно знают, зачем идут на предварительное голосование «Единой России». Своей задачей повышение качества и доступности детского здравоохранения во всех регионах видит детский хирург Михаил Есаян из Краснодара.
Идею активнее привлекать к участию в выборах общественников поддержал президент Владимир Путин. Об этом глава государства говорил на встрече с активистами всероссийской акции «МыВместе». Участие общественников в выборах положительно скажется на развитии страны, поскольку волонтерские движения объединяют людей разных взглядов, имеющих собственные подходы к решению разных проблем, полагает Владимир Путин.
«Единая Россия» окажет общественникам всестороннюю помощь в подготовке к выборам, подчеркнул ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Новые лица из числа добровольцев, которые по зову сердца оказывали помощь людям в острый период пандемии, должны стать кадровым ресурсом для партийного обновления, уверены в партии.
«Основным риском для "Единой России" является сама "Единая Россия", если мы сами внутри не будем изменяться, если партия не будет обновляться. И она обновляется. 50 процентов избранных депутатов в рамках электорального цикла 2020 года — это новые кандидаты», — подчеркнул в разговоре с представителями СМИ Андрей Турчак.
Подано более двух тысяч заявлений на участие в предварительном голосовании. Треть из них пришла от общественников. Среди лидеров по активности кандидатов — Москва, Московская область, Краснодарский край, Рязанская область и Чеченская Республика. Более процентов заявителей — беспартийные, треть — молодые люди до 35 лет.
Общество,Виктор Потуремский,Михаил Есаян,Константин Костин,Андрей Турчак,Владимир Путин,ФоРГО,Единая Россия,
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