«Единая Россия» подготовила волонтеров к выборам

Участие общественников в избирательной кампании — это принципиальный подход и важная часть партийной стратегии, считает глава ФоРГО Константин Костин
. «За спиной у волонтеров успешный опыт практической работы по оказанию помощи гражданам в период пандемии. В тоже время у большинства нет опыта политической деятельности. А для того, чтобы стать кандидатом, придется соперничать, в том числе, и с политическими тяжеловесами», — отметил Константин Костин, который обратил внимание на то, что очень важно, что «Единая Россия» помогает общественникам получить навыки публичной политической и электоральной работы, добавил эксперт.