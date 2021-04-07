«Единая Россия» подготовила волонтеров к выборам

Подобные образовательные форматы крайне полезны для тех, кто решил принять участие в предварительном голосовании, но всегда был далек от политики и впервые пробует свои силы, говорит глава «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич. «Тот запрос на обновление, который есть в обществе, и моментальная реакция партии "Единая Россия" на этот запрос — признак открытости власти и искреннего желания предоставить возможность молодыми и не безразличными гражданам попасть в представительные органы власти», — убежден Кастюкевич.