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Водитель назвал российскую школьницу проституткой и высадил из маршрутки

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Водитель маршрутного такси в Подмосковье назвал севшую в салон школьницу проституткой и высадил ее, вернув деньги за проезд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Водитель высадил школьницу из маршрутки из-за внешности
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
Ведомство начало проверку после появления информации об инциденте в прессе.
«Из опубликованной информации следует, что несовершеннолетняя села в маршрутное транспортное средство в городском округе Жуковский. Через некоторое время водитель маршрутки оскорбил ее и отказался везти», — говорится в сообщении.
Ранее 7 апреля о случившемся написал «Московский комсомолец». По информации издания, днем 5 апреля девочка села в маршрутку и спустя некоторое время осталась одна в салоне. Водитель объявил ей, что не повезет ее одну, потому что она похожа на проститутку. При этом подросток была одета в куртку и джинсы. В итоге ребенку пришлось идти пешком.
7 апреля Госдума в третьем чтении приняла законопроект, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников. За это водителю будет грозить штраф в пять тысяч рублей, должностному лицу — в 20-30 тысяч.
Общество,Госдума,Московский комсомолец,
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