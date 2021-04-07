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Умерла народная артистка России Ольга Пашкова

RT на русскомиещё 1
1 час назад
Народная артистка России, актриса Государственного академического Малого театра Ольга Пашкова скончалась на 56-м году жизни. Об этом рассказала директор театра Тамара Михайлова.
Умерла народная артистка России Ольга Пашкова
Фото: © kino-teatr.ru© kino-teatr.ru
«Ольга Леонидовна умерла поле продолжительной болезни», — цитирует ТАСС Михайлову.
Пашкова окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина в 1987 году. В том же году она стала актрисой Малого театра.
Ранее сообщалось, что российская актриса Нина Зоткина скончалась в Москве на 70-м году жизни.
Общество,Нина Зоткина,Тамара Михайлова,Ольга Пашкова,ИТАР-ТАСС,Россия,
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