В условиях ограничения доступа российских государственных учреждений к Zoom не исключена блокировка сервиса на территории страны. Об этом заявил сенатор Александр Башкин

"Россия не является сторонником санкционных действий, но если такое решение в отношении госучреждений и госкомпаний Zoom примет, то возможна блокировка этого сервиса на территории нашей страны как ответная, симметричная мера", — цитирует его РИА Новости.

Американская компания Zoom Video Communications запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо дистрибьютора решений Zoom в России и СНГ. О приостановке продаж Zoom со ссылкой на источники на рынке видео-конференц-связи также рассказало издание CNews. Пострадать могут в первую очередь образовательные учреждения, которые закупали услуги Zoom.

«Коммерсантъ» ознакомился с письмом дистрибьютора решений Zoom в России и СНГ «РайтКонф» партнерам от 31 марта. В нем говорится, что Zoom Video Communications Inc. отзывает у российского партнера авторизацию на продажу сервиса для госучреждений и организаций с государственными бенефициарами. Причины компания не объяснила. Как отмечает CNews, по характеру сообщения речь шла не о временной, а о долгосрочной приостановке.

Гендиректор «РайтКонф» Андрей Петренко подтвердил «Коммерсанту» подлинность письма. По его словам, требования Zoom касаются не только России, но и стран СНГ. «Не исключаю, что компания сделает отдельный продукт для госсектора», — сказал Петренко, отметив, что работа по действующим контрактам продолжится.

Американский офис Zoom Video Communications прокомментировал сообщения СМИ о приостановке продаж сервиса российским госучреждениям. В пресс-службе компании заявили ТАСС, что проверяют эти данные.

Представитель компании отметил, что сообщения, по всей видимости, основаны на "сообщении от одного из агентств, занимающихся продажами на партнерской основе". Он добавил, что какие-либо выводы компания сможет сделать после проверки.

Ректор Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского Михаил Груздев уверен, что запрет компании «Zoom» на продажу своей платной версии российским госорганам не повлияет на качество дистанционного образования. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Многие российские вузы являются государственными организациями.

«Абсолютно никакой трагедии нет. Например, наш университет не является подписчиком Zoom'а. Мы развиваем свои платформы», — пояснил Михаил Груздев.

Также ректор добавил, что зачастую преподаватель и студенты сами выбирают на какой платформе они будут работать — поэтому запрет на покупку платной версии Zoom’а не окажет никакого влияния на образование в целом.

Минпросвещения России ориентировано на использование в учебном процессе отечественных видеосервисов, в частности, это касается новой российской системы видео-конференц-связи "Сферум", которая должна сгладить эффект от новой политики Zoom. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на онлайн-конференции о том, как изменилось качество образования в России.

"У нас есть наша отечественная система "Сферум", которую мы как раз недавно презентовали, это наша отечественная система видео-конференц-связи, поэтому мы готовы к любой ситуации. И, конечно, мы больше будем ориентироваться на наше программное обеспечение", - заявил Кравцов, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

В пресс-службе Минпросвещения России ТАСС заявили, что школы могут использовать различные видеосервисы в обучении, зависимости от одного программного обеспечения нет.

"На сегодняшний день цифровые возможности школ допускают использование различных сервисов и программных решений. Система образования не испытывает зависимости от какого-либо одного программного обеспечения и хорошо защищена вариативностью инструментов", - сообщил представитель министерства.

Он добавил, что отечественная платформа "Сферум" сегодня демонстрирует устойчивость к большим нагрузкам и качество услуг.

Если не в этом году, то к концу следующего года в России появится полноценный отечественный аналог Zoom, который для вузов и школ будет бесплатным. Об этом в среду заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на расширенном заседании Комитета Госдумы по финансовому рынку в рамках подготовки к отчёту правительства.

Как пояснил глава Минцифры, ранее сенаторы и депутаты неоднократно обращали внимание на доминирование иностранной платформы Zoom в российских образовательных организациях.

«Поэтому мы договорилось с двумя крупными компаниями о том, что они начинают инвестировать собственные средства в создание альтернативной Zoom платформы, — пояснил министр. — Сейчас в порядке эксперимента, который Правительство проводит, платформа создана и запускается в пилотных регионах».

Шадаев надеется, что, «если не к концу этого, то к концу следующего года» появится полноценный отечественный аналог Zoom.