Адвокат Марии Артемовой, пострадавшей в аварии на Садовом кольце с участием блогера Эдварда Била, рассказал , что ее состояние улучшилось.

"Состояние Марии на сегодняшний день лучше, по информации от ее мужа Константина. Угроза жизни, как мы надеемся, миновала", — сказал адвокат в беседе с RT.

Он пояснил, что Константин привозил вещи и лекарства в больницу жене. Она пока находится в реанимации, врачи наблюдают за ее состоянием. У нее в результате аварии были кровопотеря и серьезные повреждения, включая разрывы селезенки, кишечника, других органов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал резонансное ДТП с участием видеоблогера Эдварда Била. Он напомнил, что в аварии пострадала сотрудница аппарата нижней палаты парламента.

Сейчас женщина находится в больнице. Ее состояние тяжелое. При этом известно, что "у виновника этого ДТП, по данным Дептранса Москвы, только с начала года более 400 нарушений". Также оказалось, что Бил регулярно "безнаказанно публиковал в интернете видеоролики со своими нарушениями ПДД". Ему все сходило с рук, отметил Володин. Теперь, по словам председателя Госдумы, все это требует отдельного анализа.

В своем Telegram-канале Володин отметил, что "существующего механизма воздействия на таких "лихачей" недостаточно".

"Их не пугают штрафы, какими бы высокими они ни были", — подчеркнул он.

Тем не менее, по словам Володина, ситуации, когда водитель постоянно совершает правонарушения и не несет наказания "до момента, пока не пострадают люди, – недопустимы".

Таким образом, Володин подчеркнул, что пора продумать дополнительные меры. Он напомнил, что в нижней палате уже приняли решение ужесточить наказания за ДТП, совершенные в пьяном виде. В итоге за прошлый год число правонарушений, а также количество их жертв снизилось.

Теперь в течение весенней сессии будут рассмотрены вопросы повышения ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Сотрудницу Госдумы Марию Артемову признали потерпевшей по делу о массовом ДТП на Смоленской площади с участием блогера Эдварда Била. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Князев, представляющий интересы ее семьи.

"Артемову официально признали потерпевшей по уголовному делу, по которому проходит Бил. Более того, жена Била вышла с нами на связь и подтвердила намерение виновника автоаварии предоставить Артемовой материальную помощь. Мы выразили готовность ее принять. Ее объем будем обсуждать позже", - сказал Князев.

В отношении Эдварда Била возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ч. 1 ст. 264 УК РФ), ему грозит до двух лет колонии. Обвинение ему пока не предъявлено. В минувшую субботу Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Сотрудники ФСИН надели электронный браслет на блогера Эдварда Била, находящегося по решению суда под запретом определенных действий по делу о массовом ДТП в Москве. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах , таким образом все передвижения Била будут отслеживаться.

"Сотрудники ФСИН установили GPS-трекер на ногу Била, чтобы следить за его передвижениями", - сказал собеседник агентства.