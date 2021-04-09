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В России за сутки выявили 9 150 случаев заражения коронавирусом

ТАССиещё 24
26 минут назад
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 150, до 4 623 984. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
9 150 новых случаев заражения COVID-19 выявили в России
Фото: ТАССТАСС
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе (по 0%), в Республике Тыва (0,01%), в Магаданской области (0,02%).
В частности, за сутки было выявлено 703 случая заражения в Санкт-Петербурге, 594 - в Московской области, 249 - в Нижегородской области, 242 - в Ростовской области, 200 - в Самарской области.
В настоящее время в России продолжают лечение 273 037 человек.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 662. Всего уже выздоровели 4 248 700 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,9% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 929 пациентов в Санкт-Петербурге, 509 - в Московской области, 311 - в Нижегородской области, 286 - в Псковской области, 210 - в Республике Башкортостан.
Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 402 против 365 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 102 247 человек.
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,21%, следует из данных штаба.
Общество,Ситуация в мире,Чукотский Автономный Округ,Магаданская Область,Ненецкий Автономный Округ,Республика Тыва,Россия,
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