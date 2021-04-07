Массовый наплыв: в Россию устремились мигранты

Россию в ближайшее время ожидает наплыв трудовых мигрантов. В результате возобновления авиасообщения со Средней Азией в страну могут въехать порядка миллиона иностранцев.

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"Мы ждём миллион человек", — сказал «Российской газете» президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

Он отметил, что пока в страны Средней Азии летает мало рейсов, поэтому недельный приток мигрантов составляет около пяти-шести тысяч человек.

Киргизии. Тем не менее на рынке труда приток рабочей силы уже заметен. Например, в марте более чем на 50% выросло количество резюме от мигрантов по сравнению с началом года. За первую неделю апреля число таких резюме уже составило половину показателя марта, рассказал изданию руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова . По её словам, наиболее активны в поиске работы приезжие из Казахстана

Коженов добавил, что значительного притока трудовых мигрантов следует ожидать с открытием наземных пограничных переходов.

Эксперты рынка труда полагают, что дефицит рабочей силы сохранится до конца текущего года. По их словам, часть уехавших из России мигрантов уже успели найти работу, поэтому возвращение будет не столь массовым, как отъезд.

В середине января президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о введении упрощённого порядка привлечения мигрантов для работы на стройках.

Эту работу должен был выполнить кабмин совместно с комиссией Госсовета по строительству. В частности, до 1 марта 2021 года он должны были рассмотреть вопрос о введении упрощённого порядка привлечения иностранных работников, «в том числе из отдельных стран, входящих в СНГ» для выполнения строительно-монтажных работ. К этому же времени нужно представить предложения по ограничению роста цен на строительные материалы.

Вместе с тем на заседании совета по межнациональным отношениям 30 марта Путин заявил , что в России необходимо приложить усилия, чтобы не допустить повторения ситуации с детьми-мигрантами, которая сложилась в ряде европейских странных и в Соединённых Штатах.

В Россию из-за пандемии не вернулись 1,5 млн мигрантов, работавших на стройках. Об этом говорил вице-премьер Марат Хуснуллин

"Пандемия затормозила инвестиционные процессы. Где-то люди болеют, где-то поставки материалов нет. Где-то рабочую силу не могут завезти. У нас сегодня уехало из страны, по нашим расчетам, полтора миллиона мигрантов-строителей, которые в страну не вернулись. И стоимость зарплат сегодня поднялась", - сказал Хуснуллин, объясняя, почему в России повышаются цены на жилье.

Себестоимость строительства в России увеличится в среднем на 5-7% из-за нехватки на стройплощадках мигрантов и роста в связи с этим зарплаты работников, отмечал Хуснуллин.

«У нас зарплата подорожала из-за отсутствия мигрантов в два раза, значит, стоимость строительства подорожает в среднем на 5-7%», - сказал Хуснуллин. По его словам, заработная плата рабочих составляет до 25-30% в себестоимости строительства.

"В настоящее время Минстроем России прорабатывается вопрос упрощения условий въезда для трудовых мигрантов, привлекаемых для работы на нескольких строительных объектах на территории субъектов РФ. При этом въезд на территорию РФ предлагается разрешить только организациям, которые гарантируют обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля", - отметили в пресс-службе.

Предлагалось, чтобы иностранные граждане предоставляли отрицательный тест на COVID-19 не ранее чем за три дня до въезда в Россию, организации будут обязаны разместить привлекаемых для работы иностранных граждан, поставить их на миграционный учет и оформить с ними трудовые отношения. Мигрантам нужно будет оформить патенты для трудовой деятельности в Москве. Минстрой РФ согласовал предложения с МВД РФ, Минтрудом РФ и Роспотребнадзором и внес на рассмотрение в правительство РФ.

В конце декабря прошлого года в России предложили ввести акциз для компаний за привлечение к работе иностранных граждан. Как писал РБК, автор инициативы — вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев

Речь идет о компаниях, ведущих свою деятельность на Дальнем Востоке и в Арктике.

Трутнев пояснил, что россияне должны получать работу на территории страны в приоритетном порядке.

"В отношении будущих проектов у меня есть большое желание немножечко подкрутить ручку регулирования и сделать так, чтобы потихонечку начинали платить за иностранную рабочую силу. Хочешь привлечь кого-то из-за рубежа, пожалуйста, заплати акциз, причем так тихонечко, по нарастающей. Не хочешь платить акциз, привлекай наших рабочих", — рассказал Трутнев в интервью изданию.

Собеседник подчеркнул, что в стране есть острая необходимость предоставлять работу россиянам.

"Нас беспокоит большое количество иностранной рабочей силы, используемой при строительстве объектов на Дальнем Востоке. Там десятки тысяч человек работают со всего мира: и из республик бывшего СССР, и из Китая, и из других стран. Все хорошо, но только правительство существует для того, чтобы давать работу, прежде всего гражданам нашей страны",- рассказал Трутнев.