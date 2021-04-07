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Опубликовано видео «подводного» ремонта дорог

Александр Кузьмин
36 минут назад
В Екатеринбурге рабочие укладывали асфальт прямо в лужу. Видео публикует агентство «РИА Новости».
На кадрах можно увидеть как рабочий, стоящий в кузове самосвала, укладывает асфальт в лужу. Рядом стоит второй рабочий и контролирует процесс. Инцидент прокомментировали в городской администрации.
«Там провалы пошли в асфальтовом покрытии, приняли первоочередные меры, забросали асфальтовой срезкой, при положительных температурах сделаем картами. Ливневая канализация там отсутствует - воде деваться некуда», - сказали в мэрии.
Стоит отметить, что несколько лет назад в России официально разрешили укладывать асфальт в плохую погоду. Заниматься ремонтом дорог можно при температуре до -10 градусов и даже при незначительных осадках. Однако важно предварительно расчистить поверхность от снега, льда, пыли и грязи и просушить ее терморазогревателем.
Общество,Видео,РИА Новости,Екатеринбург,
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