Опубликовано видео «подводного» ремонта дорог

На кадрах можно увидеть как рабочий, стоящий в кузове самосвала, укладывает асфальт в лужу. Рядом стоит второй рабочий и контролирует процесс. Инцидент прокомментировали в городской администрации.

Стоит отметить, что несколько лет назад в России официально разрешили укладывать асфальт в плохую погоду. Заниматься ремонтом дорог можно при температуре до -10 градусов и даже при незначительных осадках. Однако важно предварительно расчистить поверхность от снега, льда, пыли и грязи и просушить ее терморазогревателем.