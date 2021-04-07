Московские медведи вышли из спячки и попали на видео

На кадрах можно увидеть, как медведи медленно вылезают из своих «берлог», после чего сонно прогуливаются по территории. Сотрудники зоопарка подготовили легкое угощение для мишек: морковь, капуста, апельсины, яблоки и другие фрукты и овощи.