Московские медведи вышли из спячки и попали на видео

В Московском зоопарке медведи Роза и Алладин вышли из спячки.
Видео публикует «Life.ru».
На кадрах можно увидеть, как медведи медленно вылезают из своих «берлог», после чего сонно прогуливаются по территории. Сотрудники зоопарка подготовили легкое угощение для мишек: морковь, капуста, апельсины, яблоки и другие фрукты и овощи.
Косолапые с удовольствием подкрепились лакомствами.
«Оба неторопливо исследовали свои территории. Роза значительно вела носом в сторону посетителей, а её шерсть колыхалась под апрельским ветром. Алладин лениво отгонял ворон, лоснясь в лучах солнца», - рассказали в зоопарке.
После прогулки медведи вернулись обратно в тёплое «гнёздышко», возможно, им было необходимо досмотреть свои медвежьи сны.