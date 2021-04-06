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Власти отказались помочь с похоронами ветерана ВОВ

Lenta.ru
57 минут назад
Власти отказались помочь с похоронами ветерана Великой Отечественной войны в Тамбовской области. Об этом Telegram-каналу «Подъем» рассказала внучатая племянница умершей Елена. Она пояснила, что у семьи нет денег на рытье могилы и транспортировку тела от дома до кладбища.
Власти отказались помочь с похоронами ветерана
Фото: ТАССТАСС
По словам женщины, ритуальные услуги должны были предоставить бесплатно, однако в социальной защите заявили, что такого закона не существует.
«Я живу одна, у меня шестилетний ребенок, и все это ложится на мои плечи, а у меня просто нет денег», — рассказала Елена.
Она добавила, что всего лишь просила помочь вырыть могилу и доставить тело до места похорон.
По словам главы Инжавинского района Геннадия Селезнева, администрация поселка не поможет женщине, единственное, что могут власти — выделить компенсацию размером в шесть тысяч рублей.
«Где взять деньги на ветерана? У нас один глава сельсовета хоронил тех, у кого нет родственников, так на него уголовное дело завели. Нет у нас таких полномочий», — заявил он.
В августе 2019 года в одном из пансионатов Тюмени труженицу тыла похоронили в большом полиэтиленовом пакете. Женщина пролежала в морге неделю и была похоронена в «пакете-мешке». Отмечалось, что труп даже не отмыли и не одели перед захоронением.
Общество,Тамбовская Область,
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