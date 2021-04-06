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Марину Литвинович исключили из ОНК Москвы

ТАССиещё 1
57 минут назад
Совет Общественной палаты России исключил из Общественной наблюдательной комиссии Москвы правозащитницу Марину Литвинович. Об этом ТАСС сообщили в Общественной палате РФ.
Марину Литвинович исключили из ОНК Москвы
Фото: ТАССТАСС
"Совет Общественной палаты России принял решение удовлетворить представление ОНК Москвы о досрочном прекращении полномочий члена ОНК Москвы Марины Литвинович", - сказали агентству.
Ранее в ОНК Москвы ТАСС сообщили, что Литвинович неоднократно разглашала данные следствия, допускала распространение недостоверной информации, подрывающей доверие к институту общественных наблюдателей со стороны подозреваемых, обвиняемых и их адвокатов, а также грубо нарушала кодекс этики членов ОНК. При этом сама она с этими утверждениями не согласна.
Общество,Марина Литвинович,Общественная палата России,ИТАР-ТАСС,Москва,
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