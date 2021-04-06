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«Как в фильме ужасов»: СМИ рассказали о доме арестованного губернатора Белозерцева

Мария Иванова
1 час назад
Корреспонденты «Московского комсомольца» побывали у особняка арестованного экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, где ранее были найдены миллионы. «МК» рассказал, что здание окружают «декорации из фильма ужасов».
«Как в фильме ужасов»: СМИ рассказали о доме арестованного губернатора
Фото: соцсетисоцсети
Особняк расположен на улице Лазо практически в центре Пензы. Площадь дома - 408 квадратных метров, к нему прилегает земельный участок в 1044 квадратов.
«Вид из окон особняка бывшего главы региона непрезентабельный. В нескольких метрах заброшенный детский сад < >. Ржавый металлический забор из сетки-рабицы, стены кирпичного одноэтажного строения разрушаются, стекла выбиты, детская площадка почернела, саму территории захватили бездомные собаки», - рассказала газета.
«МК» отмечает, что и особняк выглядит заброшенным. Он обнесен забором из дешевого камня и профнастила, а ворота покрылись ржавчиной. Один из местных жителей рассказал газете, что в этом доме губернатор почти не бывал.
«По слухам, этот дом использовали для склада денег, а не для проживания. Внутри даже территория не особо облагорожена. Я это по засохшим елкам понял, макушки которые выглядывают из-за забора», - отметил он.
Как писал «Рамблер», Белозерцева задержали 21 марта по подозрению в получении взяток. В даче взяток заподозрили основателя группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и его жену Евгению. Их также задержали.
Позже Басманный суд Москвы арестовал Белозерцева до 20 мая. Президент России Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.
СМИ писали, что во время обысков у Белозерцева нашли около 500 миллионов рублей, происхождение которых не установлено.
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