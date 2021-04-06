Российские власти отказались вакцинировать мигрантов

26 января глава РоспотребнадзораАнна Попова заявила, что иностранцев, проживающих в России, пока не будут прививать от коронавируса. По её словам, приоритетом пользуются российские граждане.
При этом, как писал NEWS.ru, адвокат Владимир Гончаров рассказал, что ни в одном официальном документе не говорится о том, что иностранцам в уколе от COVID-19 будет отказано. По этой причине они могут требовать получения прививки.
В России с 18 января по поручению президента Владимира Путина началась массовая вакцинация населения от коронавируса. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в первый год вакцинацией можно будет охватить 60% населения страны.