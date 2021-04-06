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Верховный суд России предложил отменить частное обвинение в судах

Газета.Ruиещё 4
1 час назад
Верховный суд России предложил отказаться от частного обвинения в судах, сообщает газета "Известия".
Верховный суд России предложил отменить частное обвинение в судах
Фото: Алексей Куденко/РИА «Новости»Алексей Куденко/РИА «Новости»
Законопроект был одобрен для внесения в Госдуму Пленумом Верховного суда РФ.
Издание уточняет, что отказ от процедуры частного обвинения в судах усилит защиту по делам о домашнем насилии.
Действующая процедура частного обвинения предусматривает подачу заявления от потерпевшего мировому судье. Кроме того, потерпевший должен сам собрать доказательства и самостоятельно, либо через представителя поддерживать обвинение в суде.
В Верховном суде отметили, что сбор доказательств самим потерпевшим, необходимость поддерживать обвинение в суде, а также отсутствие стадии предварительного расследования "не отвечает потребностям эффективной уголовно-правовой защиты прав и свобод человека и гражданина, его здоровья, чести, достоинства и репутации".
В результате, пленумом было решено перевести эти преступления в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения, согласно которому потерпевшему не нужно будет искать доказательства самостоятельно, а также полицией будет проводиться дознание, и дело не будет прекращено автоматически в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым.
Общество,Госдума,газета "Известия",Россия,
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