Пока вы спали: введение квот на углекислый газ ударит по энергосектору в России

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Эксперты оценили введение квот на СО2 в России

Возможное введение квот на выбросы углекислого газа в России негативно скажется на электроэнергетических компаниях, расходы сектора при цене СО2 в $11 за тонну могут составить 187 млрд руб. в год. К такому выводу пришли аналитики «ВТБ Капитала», пишет «Коммерсант».

При этом опрошенные изданием эксперты усомнились в введении в ближайшее время в России полноценной системы квот на выбросы парниковых газов, так как это скажется на цене электроэнергии для конечных потребителей.

В России в первом квартале 2021 года выявлено 1529 лжебанков, маскирующихся под сайты кредитных организаций, что на 20% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом со ссылкой на данные компании по кибербезопасности BI.ZONE пишет газета «Известия».

Эксперты связали рост фейковых банковских страниц, на которых мошенники вынуждают россиян вводить логины и пароли от своих реальных аккаунтов, с переходом на удаленную работу и широким распространением онлайн-кредитов с дистанционным рассмотрением заявки.

В 2020 году россияне перевели 53,8 трлн рублей, при этом доля денежных переводов через созданную Центробанком Систему быстрых платежей (СБП) составила 1,5% от общего объема. Об этом со ссылкой на исследование Frank RG «Тренды денежных переводов в России» пишет РБК.

«По нашим оценкам, эта доля будет и далее увеличиваться благодаря удобству, доступности и безопасности сервисов СБП», - заявили в пресс-службе ЦБ.

По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, потребление говядины в России в 2020 году снизилось до 1,94 млн тонн, что является минимальным показателем за десять лет. Об этом пишет «Коммерсант».

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин назвал причинами падения спроса на говядину экономию россиян в пандемию и переход на более дешевые виды белка, в частности, мясо птицы и свинину, а также приостановку работы ресторанов.

Страховщики совместно с ЦБ и Минфином обсуждают пересмотр тарифов ОСАГО для такси из-за того, что выплаты по авариям превышают страховые сборы на 62%. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет «Коммерсант».

По словам источников издания, средняя частота ДТП в сегменте такси составляет 31% в год, при 4,3% у автомобилей физлиц. Страховщики считают, что для того, чтобы обеспечить хотя бы нулевую рентабельность, тарифы для такси необходимо поднять на 60%.