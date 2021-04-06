В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Попова рассказала о необходимости срочно привиться до майских праздников

News.ruиещё 1
1 час назад
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян привиться от коронавируса до майских праздников и начала сезона отпусков. Это позволит сформировать полноценный поствакцинальный иммунитет.
По словам Поповой, власти для этого обеспечили все необходимые условия. Поэтому прививаться нужно всем, у кого есть такая возможность по состоянию здоровья. На сегодня функционирует огромное количество пунктов, где можно сделать прививку, приводит рекомендации главного санврача страны «Известия».
Прививка абсолютно безопасна, как и процедура её проведения. От проведения вакцинации зависит ускорение процесса снятия ограничительных мер в виде запрета на массовые мероприятия и необходимости использовать маски и перчатки.
Мы идём к лету. У нас растет миграция. Скоро майские праздники, многие захотят поехать в отпуск, отдохнуть компаниями. Во время своего отпуска, конечно же, мы хотим обойтись без ограничений. И для того, чтобы запланированный отдых прошел хорошо, успешно, радостно, приносил только удовольствие, нужно сделать прививку сегодня, — убеждена Попова.
Глава Роспотребнадзора напомнила, что до 1 июня осталось всего два месяца — и за это время нужно сформировать поствакцинальный иммунитет. Большинство россиян ждут возвращения в их жизнь массовых мероприятий, отмечает специалист. Но чтобы провести «Бессмертный полк» или парад Победы, нужно соблюсти все необходимые условия. Главное из них — вакцинация.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России к настоящему времени выявлен 81 случай заражения британским штаммом COVID-19 и шесть — южноафриканским. По её словам, все случаи завозные.
Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители