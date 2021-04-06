Попова рассказала о необходимости срочно привиться до майских праздников

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян привиться от коронавируса до майских праздников и начала сезона отпусков. Это позволит сформировать полноценный поствакцинальный иммунитет.

По словам Поповой, власти для этого обеспечили все необходимые условия. Поэтому прививаться нужно всем, у кого есть такая возможность по состоянию здоровья. На сегодня функционирует огромное количество пунктов, где можно сделать прививку, приводит рекомендации главного санврача страны «Известия».

Прививка абсолютно безопасна, как и процедура её проведения. От проведения вакцинации зависит ускорение процесса снятия ограничительных мер в виде запрета на массовые мероприятия и необходимости использовать маски и перчатки.

Мы идём к лету. У нас растет миграция. Скоро майские праздники, многие захотят поехать в отпуск, отдохнуть компаниями. Во время своего отпуска, конечно же, мы хотим обойтись без ограничений. И для того, чтобы запланированный отдых прошел хорошо, успешно, радостно, приносил только удовольствие, нужно сделать прививку сегодня, — убеждена Попова.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что до 1 июня осталось всего два месяца — и за это время нужно сформировать поствакцинальный иммунитет. Большинство россиян ждут возвращения в их жизнь массовых мероприятий, отмечает специалист. Но чтобы провести «Бессмертный полк» или парад Победы, нужно соблюсти все необходимые условия. Главное из них — вакцинация.