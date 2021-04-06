В Кургане соцзащита судится с пенсионером из-за 350 рублей

Курганский тракторист на пенсии дважды выиграл суд за присвоение ему звания «Ветеран труда», дающее прибавку к пенсии в 350 рублей в месяц. Однако Главное управление соцзащиты не согласилось с решениями судов и обратилось с кассационной жалобой в Челябинский суд. Об этом URA.RU рассказала супруга пенсионера Марина Базарова.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатерина Сычкова © URA.RU

«Соцзащита, которая должна защищать нас, выступила против. С поддержкой прокуратуры мы выиграли два суда. А соцзащита подала кассацию», — пояснила Базарова.

С ее слов, звание «Ветеран труда» дает прибавку к пенсии в 351 рубль, но курганцы готовы судиться не из-за денег.

«Обидно, что человек работал трактористом всю жизнь, гробил здоровье. Его в Советском Союзе наградили [знаком „Ударник одиннадцатой пятилетки“], и это было гарантией того, что при уходе на пенсию он получит это почетное звание [„Ветеран труда“]», — пояснила женщина.

В кассационной жалобе (есть в распоряжении URA.RU) соцзащита просит признать решения судов незаконными.

«Считаем, что судом существенно нарушены и неправильно применены нормы материального права», — говорится в документе.

В пресс-службе прокуратуры URA.RU подтвердили, что помогли пенсионеру в суде доказать его право на получение звания. Ход исполнения решения суда находится на контроле. В пресс-службу правительства региона направлен запрос, на момент публикации ответ не поступил.