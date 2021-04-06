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Онищенко рассказал о стоящих за антипрививочниками группах

Lenta.ru
55 минут назад
Бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал о стоящих за антипрививочниками группах в интервью Антону Красовскому в программе «Антонимы» на RT, опубликованной на YouTube.
Онищенко рассказал о стоящих за антипрививочниками группах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По мнению Онищенко, нельзя сказать, что в России есть полное отторжение от прививок.
«Но у нас появились профессиональные группы, которые заинтересованы в том, чтобы народ не прививался», — заявил он, пояснив, что имеет в виду фармкомпании.
Как объяснил депутат, это связано с тем, что привитый человек либо не болеет вовсе, либо заболевание проходит в легкой форме. В таком случае ему потребуется покупать меньше лекарств. Врач напомнил, что антибиотики не лечат от вируса, а лишь являются профилактикой возможных бактериальных осложнений.
На вопрос о том, считает ли он, что антипрививочные группы финансируются фармкомпаниями, Онищенко ответил утвердительно. Однако насчет того, имеет ли он какие-либо доказательства данного утверждения, депутат не ответил.
Ранее Онищенко высказался о сроках отмены масочного режима в России. По его словам, маски станут элементом культуры, и россияне не откажутся от них никогда.
Общество,Антон Красовский,Геннадий Онищенко,Госдума,Россия,
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