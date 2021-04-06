Онищенко рассказал о стоящих за антипрививочниками группах

По мнению Онищенко, нельзя сказать, что в России есть полное отторжение от прививок.

Как объяснил депутат, это связано с тем, что привитый человек либо не болеет вовсе, либо заболевание проходит в легкой форме. В таком случае ему потребуется покупать меньше лекарств. Врач напомнил, что антибиотики не лечат от вируса, а лишь являются профилактикой возможных бактериальных осложнений.