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Попова сообщила, что до 40% россиян имеют антитела к коронавирусу

ТАССиещё 2
1 час назад
До 40% граждан России имеют антитела к коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью газете "Известия", опубликованном во вторник.
Попова: 40% россиян имеют антитела к коронавирусу
Фото: ТАССТАСС
"В среднем до 40% граждан в различных регионах имеют антитела к новой коронавирусной инфекции после контакта с вирусом. Но надо понимать - никто не знает, как будет протекать заболевание после инфицирования. Именно поэтому лучший способ сохранить здоровье и защитить себя - это вакцинация. Реально прекратить его распространение поможет только это", - отметила Попова.
Она также подчеркнула, что вирус мутирует, однако в настоящее время число мутаций затрагивает менее 1% генома.
Кроме того, глава Роспотребнадзора выразила мнение, что до 1 июня можно сформировать полноценный поствакцинальный иммунитет, отметив важность вакцинации.
"Нужно привиться. Всем, у кого есть такая возможность по состоянию здоровья. <...>. Открыто огромное количество пунктов, где можно сделать прививку. Она абсолютно безопасна. Как процедура ее проведения, так и вакцины, которые производятся в РФ. Нужно себя защитить. Мы идем к лету. У нас растет миграция. Скоро майские праздники, многие захотят поехать в отпуск, отдохнуть компаниями. Во время своего отпуска, конечно же, мы хотим обойтись без ограничений. И для того, чтобы запланированный отдых прошел хорошо, успешно, радостно, приносил только удовольствие, нужно сделать прививку сегодня", - добавила Попова.
Общество,Роспотребнадзор,Россия,
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