Электронные паспорта в Москве начнут выдавать с декабря

Отмечается, что число выдаваемых паспортов нового образца будет зависеть от числа граждан, желающих их получить. На первоначальном этапе их количество составит не менее 100 тысяч. Выдача ПЭН будет произведена на добровольной основе гражданам с 14 лет. Приоритетного порядка их получения не предусмотрено. Процесс выдачи карточек будет отличаться от выдачи бумажного паспорта только необходимостью цифрового фотографирования человека и сканированием отпечатков двух пальцев рук.