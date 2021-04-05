Охлобыстин назвал аудиторию «Дома-2» «маньяками-онанистами»

Реалити-шоу «Дом-2», ожидающее перезапуска на телеканале «Ю», потеряет основную аудиторию, останутся только «маньячные маньяки-онанисты», привыкшие смотреть телевизор с утра до вечера, считает российский актёр Иван Охлобыстин . По его словам, на фоне скандала передача некоторое время «побулькает», но уверен, что большинству «это всё уже надоело». Шоумен не стал осуждать желающих принять участие в реалити из-за их возможного желания «выбраться из нищеты».

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Не могу их за это осуждать, потому что не знаю, у кого какая личная ситуация. Также понимаю тех, кто придумал и сделал такую программу. Но паразитировать на беде и на болезни не очень правильно. А они прут именно за счёт этого. Но закрывать давно надо было, потому что, ребят, мы то, что мы едим, — рассказал Охлобыстин в беседе с порталом StarHit.

Он озвучил своё мнение и о современном российском телевидении. По его словам, РФ не нужны враги, так как у неё есть Первый канал. Актёр отметил, что иногда смотрит ТНТ, когда там показывают проекты с его участием. Однако не для того, чтобы полюбоваться собой, а проверить — «не опозорился ли?».