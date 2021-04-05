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В Чечне удивились реакции на конную прогулку в Дагестан

Вероника Полынина
24 минуты назад
Власти Чечни назвали поездку 29 всадников в Дагестан «обычной конной прогулкой», сообщает РИА «Новости».
«Нас удивляют попытки некоторых провокаторов придать обычной конной прогулке политическую подоплеку или связать это с вопросом границы», - заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.
По словам Дудаева, «ничего плохого не произошло», а всадники намеревались посетить могилу чеченского национального героя Байсангура Беноевского.
Министр подчеркнул, что никакого конфликта между двумя республиками нет, и призвал успокоиться как провокаторов, так и тех, «кого обманули».
Ранее, как сообщал «Рамблер», в интернете появился ролик, на котором дагестанская полиция остановила колонну всадников, двигавшихся с флагами Чечни и скандировавших «Ахмат – сила!».
В соцсетях предположили, что речь идет о территориальном конфликте между двумя республиками.
В администрации Новолакского района Дагестана опровергли эту информацию. Там заявили, что всадники намеревались посетить могилу Беноевского, но акция не была согласованной, поэтому их развернули обратно. Никаких конфликтов и задержаний не было.
Общество,Видео,РИА Новости,Чеченская Республика,Республика Дагестан,
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