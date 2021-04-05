В Чечне удивились реакции на конную прогулку в Дагестан

«Нас удивляют попытки некоторых провокаторов придать обычной конной прогулке политическую подоплеку или связать это с вопросом границы», - заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

По словам Дудаева, «ничего плохого не произошло», а всадники намеревались посетить могилу чеченского национального героя Байсангура Беноевского.

Министр подчеркнул, что никакого конфликта между двумя республиками нет, и призвал успокоиться как провокаторов, так и тех, «кого обманули».

Ранее, как сообщал «Рамблер», в интернете появился ролик, на котором дагестанская полиция остановила колонну всадников, двигавшихся с флагами Чечни и скандировавших «Ахмат – сила!».

В соцсетях предположили, что речь идет о территориальном конфликте между двумя республиками.