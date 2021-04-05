В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Охлобыстин назвал Первый канал врагом россиян

Артём Кульша
1 час назад
Первый канал — враг россиян. Об этом актер Иван Охлобыстин заявил «СтарХиту».
Охлобыстин назвал Первый канал врагом россиян
Фото: ТАССТАСС
Он рассказал, что почти не смотрит телевидение. Порой артист включает ТНТ, когда там показывают его, чтобы проверить, не опозорился ли.
Он сообщил, что НТВ — не его, СТС — это купленные блоками фильмы, а Первый канал и канал «Россия» он смотреть стесняется, более того, закрыл бы их к чертовой матери. Охлобыстин объяснил свое мнение тем, что Первый канал и «Россия» сделали для воспитания нации все вредное, что могли сделать.
«Нам враги не нужны, у нас есть Первый канал», — добавил он.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», стало известно, что телеканал «Ю» перезапустит «Дом-2». Показ шоу планируется начать 19 апреля. Оно сохранит формат и займет двухчасовой вечерний и часовой утренний слоты. Его будут вести прежние ведущие — Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. Также на шоу появятся участники прошлых выпусков.
В середине декабря ТНТ объявил о закрытии «Дома 2». В феврале СМИ сообщали, что владельцы шоу договорились о сотрудничестве с каналом «СТС Love», но не могут договориться о том, сколько канал будет платить за производство передачи.
Общество,Влад Кадони,Андрей Черкасов,Иван Охлобыстин,Ольга Орлова,Ксения Бородина,Ольга Бузова,МВД,StarHit,НТВ,
49
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители