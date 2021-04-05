Охлобыстин назвал Первый канал врагом россиян

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Он рассказал, что почти не смотрит телевидение. Порой артист включает ТНТ, когда там показывают его, чтобы проверить, не опозорился ли.

Он сообщил, что НТВ — не его, СТС — это купленные блоками фильмы, а Первый канал и канал «Россия» он смотреть стесняется, более того, закрыл бы их к чертовой матери. Охлобыстин объяснил свое мнение тем, что Первый канал и «Россия» сделали для воспитания нации все вредное, что могли сделать.

«Нам враги не нужны, у нас есть Первый канал», — добавил он.