Охлобыстин назвал Первый канал врагом россиян

Он рассказал, что почти не смотрит телевидение. Порой артист включает ТНТ, когда там показывают его, чтобы проверить, не опозорился ли.
Он сообщил, что НТВ — не его, СТС — это купленные блоками фильмы, а Первый канал и канал «Россия» он смотреть стесняется, более того, закрыл бы их к чертовой матери. Охлобыстин объяснил свое мнение тем, что Первый канал и «Россия» сделали для воспитания нации все вредное, что могли сделать.
В середине декабря ТНТ объявил о закрытии «Дома 2». В феврале СМИ сообщали, что владельцы шоу договорились о сотрудничестве с каналом «СТС Love», но не могут договориться о том, сколько канал будет платить за производство передачи.