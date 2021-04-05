МВД попросили проверить одно из интервью Дудя

"Волонтеры Лиги безопасного интернета обнаружили пропаганду наркотиков в одном из интервью Юрия Дудя. В связи с этим организация обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России. Организация просит провести проверку фактов распространения запрещенной законом информации", - говорится в сообщении.
"Крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют. Ведь большая доля их подписчиков и зрителей - это дети и подростки. Распространение информации, которая может повлечь риск для жизни и здоровья граждан, недопустимо", - убеждена директор Лиги.