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Российский психолог рассказала о пользе страданий

Lenta.ru
20 минут назад
Любой негативный опыт, в том числе переживания и страдания, может превратиться в позитивный, если правильно к нему относиться. О том, как такие чувства превратить в пользу, в эфире радио Sputnik рассказала российский психолог Светлана Колосова.
Психолог рассказала о пользе страданий
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Благодаря таким эмоциям человек растет и избавляется от инфантилизма, пояснила эксперт. «Чем раньше мы поймем, что сложно встретить принца по пути от подъезда к мусорному контейнеру, тем проще приземлиться в реальность. В жизни есть рождение и смерть, болезнь и здоровье, молодость и старость и так далее. Такие переживания дают ощущение реальности и социализируют», — отметила психолог.
По ее словам, в негативные эмоции нельзя погружаться надолго, делая их концепцией жизни. Если человек постоянно просит о жалости к себе, значит, он слаб, и эта слабая позиция становится источником уже не силы, а разрушения.
Колосова добавила, что жизнь — это «когда ты из лимона делаешь лимонад», то есть, в ней важно преобразовывать пережитый негативный опыт и с его помощью становиться счастливее.
Ранее психолог Евгений Фомин дал советы россиянам по борьбе с тревогой во время пандемии коронавируса. Он порекомендовал больше заниматься спортом, избавиться от источников тревожной информации, в первую очередь, Telegram- и YouTube-каналов.
Общество,Светлана Колосова,Евгений Фомин,ИА Sputnik,
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