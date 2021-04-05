Психолог рассказала о пользе страданий

Благодаря таким эмоциям человек растет и избавляется от инфантилизма, пояснила эксперт. «Чем раньше мы поймем, что сложно встретить принца по пути от подъезда к мусорному контейнеру, тем проще приземлиться в реальность. В жизни есть рождение и смерть, болезнь и здоровье, молодость и старость и так далее. Такие переживания дают ощущение реальности и социализируют», — отметила психолог.
По ее словам, в негативные эмоции нельзя погружаться надолго, делая их концепцией жизни. Если человек постоянно просит о жалости к себе, значит, он слаб, и эта слабая позиция становится источником уже не силы, а разрушения.