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Росгвардейцам предлагают гарантировать оплату жилья за охранные услуги

Парламентская газета
12 минут назад
Важные государственные организации хотят обязать предоставлять всем росгвардейцам из воинских частей, обеспечивающих охрану их объектов, бесплатное жильё или компенсировать затраты на него. Такой законопроект ( 1058960-7) депутаты планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию в первом чтении.
Росгвардейцам предложили гарантировать оплату жилья
Фото: АГН МОСКВААГН МОСКВА
По действующим нормам организации, чьи важные гособъекты, грузы или сооружения на коммуникациях охраняются Росгвардией, должны предоставлять жильё военнослужащим воинской части, обеспечивающей охрану или компенсировать расходы на оплату жилья. Однако администрации таких объектов, пользуясь неопределённостью формулировок в законе, зачастую компенсируют расходы воинских частей на жильё исключительно для военнослужащих, непосредственно осуществляющих охрану объекта, но не для всех остальных военнослужащих части. Это приводит к дополнительным расходам федерального бюджета на содержание войск национальной гвардии. Так за период с 2016 по 2020 годы задолженность организаций составила более 94 млн. рублей. Кроме того, задолженность в сумме более 53 млн. рублей признана нереальной к взысканию и списана с бюджетного учёта Росгвардии, говорится в пояснении к законопроекту. По состоянию на 1 сентября 2020 года объём оспариваемых задолженностей составляет более 56 млн. рублей.
Предлагается уточнить нормы закона, чтобы организации компенсировали расходы воинских частей на оплату жилья для всех военнослужащих из частей по охране важных государственных объектов, а не только для гвардейцев, непосредственно охраняющих гособъекты.
Общество,Росгвардия,Госдума,
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