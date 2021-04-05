Росгвардейцам предложили гарантировать оплату жилья

По действующим нормам организации, чьи важные гособъекты, грузы или сооружения на коммуникациях охраняются Росгвардией
, должны предоставлять жильё военнослужащим воинской части, обеспечивающей охрану или компенсировать расходы на оплату жилья. Однако администрации таких объектов, пользуясь неопределённостью формулировок в законе, зачастую компенсируют расходы воинских частей на жильё исключительно для военнослужащих, непосредственно осуществляющих охрану объекта, но не для всех остальных военнослужащих части. Это приводит к дополнительным расходам федерального бюджета на содержание войск национальной гвардии. Так за период с 2016 по 2020 годы задолженность организаций составила более 94 млн. рублей. Кроме того, задолженность в сумме более 53 млн. рублей признана нереальной к взысканию и списана с бюджетного учёта Росгвардии, говорится в пояснении к законопроекту. По состоянию на 1 сентября 2020 года объём оспариваемых задолженностей составляет более 56 млн. рублей.