В АТОР обозначили сроки открытия ЕС для туристов из РФ

Ломидзе добавила, что российские туристы таже с нетерпением ждут открытия Юго-Восточной Азии. По ее словам, Таиланд, Вьетнам и Индонезия уже сейчас активно работают над тем, чтобы начать принимать иностранных туристов. Исполнительный директор АТОР считает, что к лету страны могут отменить карантин, который отпугивает большинство туристов, а также разрешить путешествовать между провинциями. «Думаю, что для более или менее полноценного отдыха страны Юго-Восточной Азии будут доступны россиянам лишь осенью или зимой», — сказала она.