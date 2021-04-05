В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

АТОР: когда Европа откроется для российских туристов

Ura.Ruиещё 1
18 минут назад
Европа откроется для российских туристов осенью или в начале 2022 года. Такой прогноз сделала исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.
В АТОР обозначили сроки открытия ЕС для туристов из РФ
Фото: ТАССТАСС
«В Европу летом мы вряд ли поедем. Прогнозы давать сложно, все зависит от ситуации [ ] Оптимистичный прогноз по открытию — осень, пессимистичный — начало 2022 года», — цитируют эксперта «Известия».
Ломидзе добавила, что российские туристы таже с нетерпением ждут открытия Юго-Восточной Азии. По ее словам, Таиланд, Вьетнам и Индонезия уже сейчас активно работают над тем, чтобы начать принимать иностранных туристов. Исполнительный директор АТОР считает, что к лету страны могут отменить карантин, который отпугивает большинство туристов, а также разрешить путешествовать между провинциями. «Думаю, что для более или менее полноценного отдыха страны Юго-Восточной Азии будут доступны россиянам лишь осенью или зимой», — сказала она.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин отметил, что хотя формально россияне могут полететь примерно в 30 стран мира, но реально доступны не более 10 направлений. В их числе — Турция, Танзания и ОАЭ. При этом цены на путевки в Турцию поднялись на 5—15% по сравнению с прошлым годом. С 15 мая откроется Греция, с 1 июля — Кипр.
Общество,Юрий Барзыкин,Майя Ломидзе,Российский союз туриндустрии,Ассоциация туроператоров России,газета "Известия",
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители