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На границе с Дагестаном остановили конный поход кричащих «Ахмат — сила» чеченцев

Lenta.ru
12 минут назад
Дагестанская полиция остановила на границе конный поход из Чечни, который двигался вглубь республики. Видеозапись и детали случившегося публикует Telegram-канал «Кавказский узел».
Как уточняется, колонну всадников с чеченскими флагами и криками «Ахмат — сила!» заметили в Новолакском районе. На место сразу же прибыл начальник местного уголовного розыска. Он попытался выяснить намерения конников.
Впоследствии после разговора с полицией чеченцы удалились. В каком направлении они продолжили движение, пока неизвестно.
По информации «Кавказского узла», конный поход направился в Новокули, где, согласно преданию, похоронен полководец, герой Кавказской войны Байсангур Беноевский.
Общество,Видео,Чеченская Республика,Республика Дагестан,
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