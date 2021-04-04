Каждый третий россиянин боится одиночества

34% признались, что опасаются остаться в одиночестве, 11% ответили на этот вопрос однозначно утвердительно, еще 23% заявили, что скорее боятся одиночества. При этом среди женщин опасающихся одиночества больше, чем среди мужчин (38% против 32%). Без постоянного общения с близкими чаще других не могут прожить люди в возрасте от 35 до 44 лет и граждане с доходом ниже 30 тысяч рублей в месяц.