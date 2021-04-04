Россияне стали чаще материться после запрета мата в соцсетях

Россияне стали больше материться в постах и комментариях после того, как в стране вступили в силу поправки, направленные против распространения мата в интернете, подсчитала «Медиалогия». О результатах исследования в воскресенье, 4 апреля, сообщает РБК.

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«Медиалогия» выделила 66 нецензурных слов и словосочетаний на русском языке и с помощью алгоритма посчитала, как часто они появлялись в постах и комментариях пользователей соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram и TikTok.

В итоге оказалось, что в течение двух месяцев, с 1 февраля по 31 марта 2021 года, пользователи сделали 20,2 миллиона публикаций, в которых позволили себе нецензурную лексику — это на 10 процентов больше, чем было в феврале-марте 2020 года.

Увеличение числа мата в соцсетях отмечали и в первые дни февраля, сразу после введения запрета на нецензурные выражения в соцсетях с требованием удалять подобные публикации.