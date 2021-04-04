Женщина, пожелавшая сохранить анонимность, два года принимала растущее в ее организме новообразование за полноту, поэтому не обращалась за помощью к врачам. Массивная опухоль занимала весь малый таз и брюшную полость россиянки.

Тюменка прошла обследование у гинеколога, только когда ее стали тревожить боли в малом тазу. Тогда врачи выявили у нее доброкачественную опухоль. В ходе трехчасовой операции пациентке удалили новообразование яичника и большую миому матки. Женщина провела в больнице в общей сложности девять дней.