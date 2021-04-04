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Россиянка два года принимала 25-килограммовую опухоль за полноту

Lenta.ruиещё 2
1 час назад
В Тюмени врачи удалили из брюшной полости пациентки 25-килограммовую опухоль. Об этом сообщает «Уралинформбюро» со ссылкой на департамент здравоохранения Тюменской области.
Женщина, пожелавшая сохранить анонимность, два года принимала растущее в ее организме новообразование за полноту, поэтому не обращалась за помощью к врачам. Массивная опухоль занимала весь малый таз и брюшную полость россиянки.
Тюменка прошла обследование у гинеколога, только когда ее стали тревожить боли в малом тазу. Тогда врачи выявили у нее доброкачественную опухоль. В ходе трехчасовой операции пациентке удалили новообразование яичника и большую миому матки. Женщина провела в больнице в общей сложности девять дней.
«Хирургам и анестезиологам пришлось понервничать — при извлечении тяжелой опухоли, находившейся в теле женщины долгое время, возникает резкое изменение внутрибрюшного давления — оно падает, — отметил хирург Андрей Вовк. — Женщине очень повезло. Любая травма живота, например случайное падение, могли привести к разрыву опухоли, кровотечению, осложнениям, последствия которых могли быть не совместимы с жизнью».
Ранее сообщалось, что жительница Новосибирска четыре года принимала за полноту огромную опухоль в яичнике, которая продолжала расти. Вес новообразования достиг 20 килограммов. Его удалили онкологи.
Общество,Тюмень,
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