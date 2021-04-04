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Светлое Христово Воскресенье: католический мир встречает Пасху

Мир24иещё 1
37 минут назад
Католики всего мира встречают Пасху – один из главных церковных праздников. В Беларуси главная служба прошла в минском архикафедральном костеле имени Святой Девы Марии, передает «МИР 24».
Светлое Христово Воскресенье: католический мир встречает Пасху
Фото: ТАССТАСС
Служба транслировалась по телевидению в прямом эфире, но многие верующие, семьями, пришли в храм. В праздничной корзине обязательно принесли хлеб, соль и главный символ новой жизни – пасхальное яйцо.
Завершился самый долгий пост. Наступила Светлая неделя. Праздник Воскресения Христова католики по традиции отмечают семь дней.
Из-за коронавируса пасхальные службы во многих католических странах прошли с ограничениями.
Общество,В мире,Беларусь,
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