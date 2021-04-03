6,93 млн россиян привились от COVID-19

Почти 7 млн россиян получили как минимум один компонент вакцины от коронавируса нового типа, сообщает издание РБК со ссылкой на данные региональных властей.
"Почти за месяц число людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса выросло с 4,72 млн до 6,93 млн", – указано в материале.
Наибольшая доля населения, получившего первый компонент вакцины, зафиксирована в Чукотском (14,13%) и Ненецком (8,82%) автономных округах.
Дальше в рейтинге расположились Москва
, Сахалинская, Белгородская, Магаданская и Московская области — в этих регионах доля привившегося населения превышает 7%. При этом меньше всего людей, прошедших вакцинацию, в республиках Северного Кавказа.
Так, в Кабардино-Балкарии и Чечне хотя бы одну дозу вакцины получили не более 2% жителей, а в Дагестане – 0,97% населения. При этом обе дозы вакцины получили 4,72 млн россиян.
По данным издания, лидерами по данному показателю стали Чукотка, где полную вакцинацию прошли 7,27% жителей, Москва (6,32%), Ненецкий автономный округ (6,04%) и Сахалинская область (5,91%).
Ранее президент России Владимир Путин
заявил, что при сохранении текущих темпов вакцинации страна может достичь коллективного иммунитета к коронавирусу к концу лета текущего года.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций
и получил название "Спутник V". На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".