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РБК: почти 7 млн россиян привились от COVID-19

Газета.Ru
44 минуты назад
Почти 7 млн россиян получили как минимум один компонент вакцины от коронавируса нового типа, сообщает издание РБК со ссылкой на данные региональных властей.
6,93 млн россиян привились от COVID-19
Фото: Газета.RuГазета.Ru
"Почти за месяц число людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса выросло с 4,72 млн до 6,93 млн", – указано в материале.
Наибольшая доля населения, получившего первый компонент вакцины, зафиксирована в Чукотском (14,13%) и Ненецком (8,82%) автономных округах.
Дальше в рейтинге расположились Москва, Сахалинская, Белгородская, Магаданская и Московская области — в этих регионах доля привившегося населения превышает 7%. При этом меньше всего людей, прошедших вакцинацию, в республиках Северного Кавказа.
Так, в Кабардино-Балкарии и Чечне хотя бы одну дозу вакцины получили не более 2% жителей, а в Дагестане – 0,97% населения. При этом обе дозы вакцины получили 4,72 млн россиян.
По данным издания, лидерами по данному показателю стали Чукотка, где полную вакцинацию прошли 7,27% жителей, Москва (6,32%), Ненецкий автономный округ (6,04%) и Сахалинская область (5,91%).
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при сохранении текущих темпов вакцинации страна может достичь коллективного иммунитета к коронавирусу к концу лета текущего года.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V". На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
Общество,Владимир Путин,Российский фонд прямых инвестиций,РБК,Москва,
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