Часть России оказалась под угрозой летней засухи

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Романа Вильфанд заявил, что некоторым регионам страны может угрожать летняя засуха. Такой риск существует из-за дефицита продуктивной влаги в почве.
«Пока что в отдельных регионах именно Южного и Северо-Кавказского федерального округа, Крым туда входит, именно в этих регионах. Еще может быть самый-самый юг Центрального Черноземья: Воронежская, Тамбовская области», - цитирует ТАСС Вильфанда.
Синоптик отметил, что в остальных российских регионах «ситуация нормальная».
Ранее "Свободная пресса" сообщала новость о том, что метеорологи обещают россиянам «сладкое» начало мая.