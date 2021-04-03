Столовая школы 59 города Кирова
прославилась на всю страну. Снятое в столовой видео демонстрирует, как работница пищеблока дарит «вторую жизнь» котлетам, которые не съели школьники первой смены, отмывая их под краном, сообщает ИА DEITA.RU.
Авторы видеоролика, который получил распространение в социальных сетях, придерживаются мнения, что женщина, очистив котлеты от картофельного пюре и подлива, собиралась выдать «чистые» котлеты школьникам второй смены, пишет «Российская газета». Однако администрация города после проведённой проверки поспешила разъяснить ситуацию.
Проверка была организована руководством комбината продовольствия и социального питания Кирова. В администрации города отметили, что инцидент был снят в марте текущего года. Женщина, которая мыла котлеты, пояснила, что действие происходило в конце рабочего дня. Работница действительно очищала котлеты от гарнира, однако с другой целью – несъеденные продукты женщина хотела унести домой «в связи с тяжёлым материальным положением в семье».
Представители комбината питания добавили, что меню в школе составлено таким образом, чтобы блюда не повторялись ни в один и тот же день, ни на следующий день, чтобы исключить выдачу одних и тех же продуктов. То есть ситуация, когда те же самые котлеты могли быть даны другим ученикам, исключена. Несъеденные блюда должны быть утилизированы в соответствии с нормами СанПиН. Выноситься из пищеблока не могут никакие блюда. Поэтому по итогам служебной проверки и бесед, проведенных с работниками пищеблока, будет решаться вопрос о наказании сотрудников школьной столовой.