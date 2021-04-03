Проверка была организована руководством комбината продовольствия и социального питания Кирова. В администрации города отметили, что инцидент был снят в марте текущего года. Женщина, которая мыла котлеты, пояснила, что действие происходило в конце рабочего дня. Работница действительно очищала котлеты от гарнира, однако с другой целью – несъеденные продукты женщина хотела унести домой «в связи с тяжёлым материальным положением в семье».

Представители комбината питания добавили, что меню в школе составлено таким образом, чтобы блюда не повторялись ни в один и тот же день, ни на следующий день, чтобы исключить выдачу одних и тех же продуктов. То есть ситуация, когда те же самые котлеты могли быть даны другим ученикам, исключена. Несъеденные блюда должны быть утилизированы в соответствии с нормами СанПиН. Выноситься из пищеблока не могут никакие блюда. Поэтому по итогам служебной проверки и бесед, проведенных с работниками пищеблока, будет решаться вопрос о наказании сотрудников школьной столовой.