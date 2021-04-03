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В России выявили 9 021 новый случай коронавируса

Газета.Ru
1 час назад
За минувшие сутки в России выявили 9 021 случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Днем ранее в стране было выявлено 8 792 случая COVID-19.
9 021 новый случай коронавируса выявили в России
Фото: ТАССТАСС
По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 84 российских регионах, при этом 13,6% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 384 пациентов, полностью выздоровели 9 618 человека.
Больше всего заболевших за последние 24 часа выявили в Москве (2 011), Санкт-Петербурге (717), Московской области (594), Нижегородской области (274) и Ростовской области (242). За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 572 077 случаев коронавирусной инфекции, из них 100 017 — с летальным исходом. Вылечились 4 195 869 человек.
Ранее основатель частной медицинской сети "Инвитро", врач-реаниматолог Александр Островский рассказал, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России сформируется за 2-3 месяца.
Общество,Александр Островский,Россия,
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