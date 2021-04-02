Познер раскрыл содержание записки Жванецкого к Богу

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В интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» Познер рассказал, что любой человек по традиции может оставить послание у Стены Плача, вложив его в щели между огромными камнями.

После того как Жванецкий побывал у Стены Плача, Познер поинтересовался у него, оставил ли он послание, и что он написал.

«Я спросил, что он написал. Он ответил: «Я оставил свой номер телефона». Чтобы Господь мог ему позвонить в случае чего » - рассказал Познер.

Журналист признался, что его впечатлил практичный и нестандартный подход товарища, и отметил, что оставил бы точно такую же записку.