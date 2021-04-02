Познер раскрыл содержание записки Жванецкого к Богу

В интервью Борису Корчевникову
в программе «Судьба человека»
Познер рассказал, что любой человек по традиции может оставить послание у Стены Плача, вложив его в щели между огромными камнями.
После того как Жванецкий побывал у Стены Плача, Познер поинтересовался у него, оставил ли он послание, и что он написал.
«Я спросил, что он написал. Он ответил: «Я оставил свой номер телефона». Чтобы Господь мог ему позвонить в случае чего » - рассказал Познер.
Журналист признался, что его впечатлил практичный и нестандартный подход товарища, и отметил, что оставил бы точно такую же записку.
Как сообщал «Рамблер», писатель-сатирик Михаил Жванецкий умер 6 ноября 2020 года в возрасте 86 лет. За месяц до этого представитель Жванецкого заявил, что он отказывается от выступлений из-за возраста и остаток жизни намерен провести дома.