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Познер раскрыл содержание записки Жванецкого к Богу

Вероника Полынина
33 минуты назад
Журналист Владимир Познер рассказал о записке Богу, которую его друг сатирик Михаил Жванецкий оставил в Стене Плача в Иерусалиме.
Познер раскрыл содержание записки Жванецкого к Богу
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» Познер рассказал, что любой человек по традиции может оставить послание у Стены Плача, вложив его в щели между огромными камнями.
После того как Жванецкий побывал у Стены Плача, Познер поинтересовался у него, оставил ли он послание, и что он написал.
«Я спросил, что он написал. Он ответил: «Я оставил свой номер телефона». Чтобы Господь мог ему позвонить в случае чего » - рассказал Познер.
Журналист признался, что его впечатлил практичный и нестандартный подход товарища, и отметил, что оставил бы точно такую же записку.
Как сообщал «Рамблер», писатель-сатирик Михаил Жванецкий умер 6 ноября 2020 года в возрасте 86 лет. За месяц до этого представитель Жванецкого заявил, что он отказывается от выступлений из-за возраста и остаток жизни намерен провести дома.
Общество,Михаил Жванецкий,Владимир Познер,Борис Корчевников,Иерусалим,
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