В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В Крыму состоится музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту»

RT на русском
1 час назад
В Ялте состоится ежегодный международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту». Мероприятие будет проведено с 26 апреля по 3 мая.
В Крыму состоится музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту»
Фото: © doroganayaltu.ru© doroganayaltu.ru
Организатор мероприятия — фонд «Гуманитарный мир» — провёл презентацию фестиваля 2 апреля в Москве. В презентации в том числе приняли участие художественный руководитель фестиваля Эрнест Мацкявичюс, президент фестиваля Андрей Кондрашов и председатель жюри фестиваля народный артист РСФСР Лев Лещенко.
В ходе церемонии организаторы рассказали о том, как будет проходить фестиваль в 2021 году.
«Фестиваль помогает лучше познакомить зарубежную аудиторию с российским и советским песенным искусством и способствует поддержанию существующего уважительного отношения к песням военных лет, сохраняющим историческую память о великом подвиге советского народа», — сообщили организаторы.
В фестивале примут участие зарубежные исполнители, прошедшие предварительный отбор, а также артисты российской эстрады.
В финале конкурсной программы фестиваля зарубежные конкурсанты совместно с российскими артистами исполнят дуэтом популярные песни, посвящённые Великой Отечественной войне.
Общество,Эрнест Мацкявичюс,Лев Лещенко,Андрей Кондрашов,Республика Крым,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители