Познер рассказал о тайном романе и нежелании жить

Телеведущий и журналист Владимир Познер рассказал в программе «Судьба человека», что допустил ошибки в браке со своей первой женой Валентиной Чемберджи, одна из которых чуть не закончилась трагедией.

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Он отметил, что завел роман, будучи женатым мужчиной.

«Я снимал комнату в квартире одной женщины и в какой-то момент решил, что не хочу жить. Меня спасли», - рассказал Познер.

По словам журналиста, его первый брак закончился разводом, так как он слишком рано женился и они с супругой «оба не понимали, что такое - совместно жить».

«Все-таки и мужчина, и женщина, с моей точки зрения, должны приобрести некоторый опыт жизни, прежде чем соединяться. Нужно понимать, насколько вы друг другу подходите. Я был довольно невинным человеком для моего возраста, мало чего испытывал. Думаю, что это сыграло роль в том, что я сделал некоторые ошибки. То есть виноват я...», - признался Владимир Познер.

Как сообщал «Рамблер», ранее Познер был вынужден уехать из Грузии, где хотел отпраздновать день рождения (1 апреля ему исполнилось 87 лет). Возле гостиницы, в которой остановился журналист, началась акция протеста из-за его высказываний о Грузии и Абхазии, сделанных в 2017 году. Тогда он заявил, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.