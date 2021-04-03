В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Познер рассказал о тайном романе и нежелании жить

Елена Прошина
44 минуты назад
Телеведущий и журналист Владимир Познер рассказал в программе «Судьба человека», что допустил ошибки в браке со своей первой женой Валентиной Чемберджи, одна из которых чуть не закончилась трагедией.
Познер рассказал о тайном романе и нежелании жить
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он отметил, что завел роман, будучи женатым мужчиной.
«Я снимал комнату в квартире одной женщины и в какой-то момент решил, что не хочу жить. Меня спасли», - рассказал Познер.
По словам журналиста, его первый брак закончился разводом, так как он слишком рано женился и они с супругой «оба не понимали, что такое - совместно жить».
«Все-таки и мужчина, и женщина, с моей точки зрения, должны приобрести некоторый опыт жизни, прежде чем соединяться. Нужно понимать, насколько вы друг другу подходите. Я был довольно невинным человеком для моего возраста, мало чего испытывал. Думаю, что это сыграло роль в том, что я сделал некоторые ошибки. То есть виноват я...», - признался Владимир Познер.
Как сообщал «Рамблер», ранее Познер был вынужден уехать из Грузии, где хотел отпраздновать день рождения (1 апреля ему исполнилось 87 лет). Возле гостиницы, в которой остановился журналист, началась акция протеста из-за его высказываний о Грузии и Абхазии, сделанных в 2017 году. Тогда он заявил, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.
СМИ писали, что протестующие шумели возле отеля, свистели и смогли отключить в гостинице электричество. В итоге Познер уехал раньше намеченного срока. Автобус, в котором он с гостями ехал в аэропорт, закидали яйцами.
Общество,Владимир Познер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители