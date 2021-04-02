Суд Новосибирска взыскал с ребенка долги умершей матери

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Девочку вызвали в суд ответчиком по гражданскому делу как наследницу должницы.

При этом в квартире, долг по ЖКУ которой и стал предметом иска, ни 6-летняя Полина, ни ее мама никогда не жили. Мать девочки являлась собственницей недвижимостью в долях с родственниками, которые там проживали.

«Колывань — маленькая, все друг друга знают. Почтальон знал нашу историю, где Полина живет, письмо из суда он передал ее папе. Мы как открыли и прочитали, удивились: на девочку повесили долг за коммуналку...» - рассказала бабушка Полины.

Сумма долга – 26 тысяч рублей, истцом выступает тепло-энергетическая компания «СибТЭК».

В компании заявили, что отвечать за долг ребенка должен ее родитель или законный представитель. Решение по делу пока не вынесено.