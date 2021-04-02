Вышинский рассказал о встрече с Навальным в колонии

«Чтобы вы понимали, это правило распорядка: когда в помещение отряда заходит представитель администрации, отряд строится. Мы, естественно, передвигались в сопровождении руководства колонии и ФСИН. Вот представьте себе картину: мы входим в помещение, в помещении построен отряд, 20-25 человек, все они стоят в строю, и только один человек в этом помещении лежит на кровати, читает книгу. И это Алексей Анатольевич Навальный, который демонстративно игнорировал все команды, которые подавались в отряде», - рассказал Вышинский.