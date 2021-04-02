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Вышинский рассказал о встрече с Навальным в кололнии

Вероника Полынина
20 минут назад
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный отказался общаться с членом Совета по правам человека при президенте России, бывшим главным редактором «РИА Новости – Украина» Кириллом Вышинским, посетившим его в колонии.
Вышинский рассказал о встрече с Навальным в кололнии
Фото: ReutersReuters
Вышинский рассказал РИА «Новости», что приехал в колонию к Навальному, чтобы лично оценить условия его содержания. Однако Навальный отказался с ним разговаривать и демонстративно игнорировал команды руководства ИК и ФСИН.
«Чтобы вы понимали, это правило распорядка: когда в помещение отряда заходит представитель администрации, отряд строится. Мы, естественно, передвигались в сопровождении руководства колонии и ФСИН. Вот представьте себе картину: мы входим в помещение, в помещении построен отряд, 20-25 человек, все они стоят в строю, и только один человек в этом помещении лежит на кровати, читает книгу. И это Алексей Анатольевич Навальный, который демонстративно игнорировал все команды, которые подавались в отряде», - рассказал Вышинский.
Он сообщил, что пытался выяснить у Навального, какие у него претензии и жалобы к содержанию в колонии, но получал ответы в грубой форме. Навальный заявил, что не знает, кто его визитер, и отказался с ним знакомиться. Единственная, с кем Навальный согласился беседовать, была Мария Бутина, приехавшая вместе с Вышинским. Однако, по словам Вышинского, оппозиционер отвечал ей «в хамском тоне».
Как сообщал «Рамблер», в среду Алексей Навальный объявил голодовку с требованием допустить к нему врача из-за болей в спине и ноге.
Общество,Мария Бутина,Кирилл Вышинский,Алексей Навальный,Минюст РФ,ФСИН,Фонд борьбы с коррупцией,Совет по правам человека,РИА Новости,Россия,Украина,
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