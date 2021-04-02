В России снизилась смертность от COVID-19

Росстат выделяет четыре группы смертей лиц с диагностированным коронавирусом: COVID-19 основная причина смерти – в феврале 2021 года зафиксировано 14 171 случаев (снижение по сравнению с январем на 37,7%); COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но для подтверждения наличия вируса необходимо провести дополнительные медицинские исследования – в феврале зафиксировано 2 405 случаев (снижение по сравнению с январем на 48,9%); COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента – в феврале 1 954 случая (снижение на 16,4%); COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти – в феврале 5 839 случаев (снижение на 27,8%).