Живущие за рубежом россияне приедут в Москву за вакциной

По его словам, всем вернувшимся вакцинацию проведут на бесплатной основе. Прививку будут делать в Центральной клинической больнице Управделами президента. Участниками первой группы стали 40 человек, отмечает телеканал «360
». Как пояснил координатор ОНФ, карантин эти люди не будут проходить, однако ПЦР-тест сдадут. Они будут поселены в гостинице, а потом их отправят в поликлинику, где им сделают инъекцию первой части вакцины. Через 21 день группа вновь вернется за второй дозой препарата «Спутник V».