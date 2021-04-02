Живущие за рубежом россияне приедут в Москву за вакциной

По ее словам, большую часть импорта вакцин в стране составляет препарат «Спутник V», что заслуживает уважения.

По ее словам, власти делают все для того, чтобы иностранные туристы, в том числе и россияне, которые захотят посетить предстоящим летом Черногорию, были в безопасности от новой инфекции.