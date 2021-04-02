Рассмотрение коллективного иска об отмене нормы об обязательном ношении масок началось в Верховном суде России со скандала. Один из участников заседания отказался надеть маску, крича, что ему мешают дышать, пишет «Царьград».

В начале заседания один из участников отказался надевать маску и выразил свое возмущение требованием сотрудников суда.

«Вы мешаете мне дышать! Вы издеваетесь надо мной! Вы нарушаете мое право!» - кричал он.

В итоге маску участник заседания все же надел, однако в зал не были допущены около 20 человек, наотрез отказавшихся от средств индивидуальной защиты.

Один из участников слушания, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов заявил изданию, что, несмотря на приведенные аргументы, Верховный суд отказал в иске.

Решение не вступило в силу, истцы намерены его обжаловать. На заседании представитель истцов Александр Саверский ссылался на то, что маски вредят здоровью граждан, страдающих рядом заболеваний, в том числе астмой.

В свою очередь представитель Роспотребнадзора , который выступил в качестве ответчика по иску, подчеркнул, что оспариваемые нормы соответствуют полномочиям Главного санитарного врача России и не нарушают гражданских прав, пишут «Известия».