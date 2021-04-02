В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

«Вы мешаете мне дышать!»: скандал на заседании Верховного суда

Алиса Селезнёва
1 час назад
Рассмотрение коллективного иска об отмене нормы об обязательном ношении масок началось в Верховном суде России со скандала. Один из участников заседания отказался надеть маску, крича, что ему мешают дышать, пишет «Царьград».
В начале заседания один из участников отказался надевать маску и выразил свое возмущение требованием сотрудников суда.
«Вы мешаете мне дышать! Вы издеваетесь надо мной! Вы нарушаете мое право!» - кричал он.
В итоге маску участник заседания все же надел, однако в зал не были допущены около 20 человек, наотрез отказавшихся от средств индивидуальной защиты.
Один из участников слушания, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов заявил изданию, что, несмотря на приведенные аргументы, Верховный суд отказал в иске.
Решение не вступило в силу, истцы намерены его обжаловать. На заседании представитель истцов Александр Саверский ссылался на то, что маски вредят здоровью граждан, страдающих рядом заболеваний, в том числе астмой.
В свою очередь представитель Роспотребнадзора, который выступил в качестве ответчика по иску, подчеркнул, что оспариваемые нормы соответствуют полномочиям Главного санитарного врача России и не нарушают гражданских прав, пишут «Известия».
Как сообщал «Рамблер», ранее в Роспотребнадзоре объяснили, когда жители России смогут избавиться от масок. Это произойдет, когда больше половины населения сделает прививку от коронавируса.
Общество,Происшествия,Видео,Александр Саверский,Роспотребнадзор,Царьград ТВ,газета "Известия",Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители